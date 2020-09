W bazie PERN w Boronowie powstanie instalacja fotowoltaiczna o mocy 50 kWp

"Dostrzegamy potencjał jaki w wytwarzaniu energii elektrycznej mogą mieć alternatywne źródła, dlatego w ramach pilotażu montujemy panele fotowoltaiczne w jednej z naszych baz paliwowych w Boronowie. Umowa na to zadanie została już podpisana. W tym momencie jesteśmy po uzgodnieniach techniczno-projektowych. Teren został przekazany wykonawcy zadania" - powiedział dyrektor pionu technicznego PERN Paweł Wysocki, cytowany w komunikacie.

Akademia Menedżera to program rozwojowy zrealizowany w PERN, podnoszący kompetencje menedżerskie i projektowe pracowników. Miał on formę rocznych studiów podyplomowych realizowanych wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim. Ukończyło go 36 pracowników, którzy w ramach zaliczenia przygotowali biznesowe projekty doradcze, mające usprawnić działania spółki. Jednym z nich było właśnie wdrożenie fotowoltaiki, podsumowano.