W dalszej części dnia złoty może odrobić poranne straty

Wtorkowy poranek przynosi wzrosty cen głównych walut w relacji do złotego. O godzinie 09:19 za euro trzeba było zapłacić 4,5045 zł, czyli o 0,8 gr więcej niż w poniedziałek na koniec dnia. Dolar drożał o 1,4 gr do 3,6885 zł, szwajcarski frank o 1 gr do 4,1550 zł, a brytyjski funt o 1,3 gr do 4,9550 zł. W sposób bezpośredni cieniem na porannych notowaniach złotego kładzie się przede wszystkim spadek kursu EUR/USD w okolice 1,22 dolara.