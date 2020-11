W e-sklepach CCC wdrożono odroczone płatności PayPo

"To pokazuje skalę przyspieszenia w odroczonych płatnościach i wzrost znaczenia tej formy płatności w strategiach e-commerce wiodących w kraju detalistów. Nie inaczej jest w przypadku CCC. W swojej strategii GO.22 firma pokazała cel wzrost udziału e-handlu w całkowitych przychodach do 35-40% w 2022 r. Jednak na fali ostatnich wzrostów w zakupach online spółka podała, że ten cel może zrealizować nawet 2 lata szybciej, de facto jeszcze w 2020 r." - wskazano dalej.

"Widzimy zmiany w zachowaniach konsumentów i trendach zakupowych - rośnie sprzedaż online, zwiększają się oczekiwania dotyczące wygody zakupów internetowych. Stawiamy klienta w centrum uwagi - to on jest dla nas siłą napędową i motywacją do dalszych działań i ulepszeń. Wprowadzając usługę PayPo, proponujemy naszym klientom kolejną, pożądaną funkcjonalność, która ma im ułatwić lub umilić zakupy w naszym sklepie. To kolejna rzecz od CCC - przypomnę, że w ostatnich tygodniach wprowadziliśmy ułatwienia w wyszukiwaniu (za pomocą zdjęcia), zaawansowane czatboty do całodobowej obsługi klientów czy ekspresowe dostawy w ciągu 1h - na razie jeszcze testowo w Warszawie" - powiedział head of omnichannel operations w CCC Mateusz Jacob, cytowany w komunikacie.