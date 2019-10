W Rzeszowie powstanie centrum obsługi technicznej samolotów za ok. 500 mln zł

"W lipcu podpisaliśmy list intencyjny dotyczący nabycia działek o powierzchni 13 ha. Chcemy wybudować centrum obsługi samolotów, które docelowo będzie zatrudniać 1600 osób , a koszt budowy szacujemy na ok. 500 mln zł" - powiedziała Juda podczas spotkania prasowego w trakcie Kongresu 590 w Rzeszowie. Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia.

"Inwestycja została podzielona na 3 etapy. W I etapie chcemy wybudować hangar, który zostanie oddany do użytku w 2022 r. Jego koszt szacujemy na ok. 140 mln zł, a zatrudnienie znajdzie w nim ok. 500 osób" - dodała prezes.