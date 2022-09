Najnowsze dane z USA niepokoją. Amerykańska giełda rozpoczyna tydzień spadkami

Wielki Reset 17 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ludzie, piszę wam to od ponad dwóch lat, że celem rządów europejskich i innych światowych, które są tylko marionetkami globalistów jest wywołanie globalnego kryzysu ekonomicznego. Będzie to kryzys na niespotykaną do tej pory skalę, którego zadaniem będzie doprowadzić ludzi do nędzy i rozpaczy, tak żeby zaakceptowali Nowy Porządek Świata polegający na tym, że oddadzą resztki swojej wolności za miskę ryżu i bezpieczeństwo. Drukowanie pieniędzy na walkę z plandemią i lockdowny były jednym ze sposobów doprowadzenia do tego kryzysu. Teraz puste pieniądze nadal są drukowane, zdrajcy u władzy robią wszystko, żeby ceny żywności i energii rosły w dramatycznym tempie. Embargo na dostawy surowców energetycznych z Rosji, nie ma na celu osłabienia Rosji tylko osłabienie nas Europejczyków i zduszenie nas ekonomicznie. Figuranci nazywani polskim rządem będą wam tłumaczyć, że to wszystko przez pandemię i wojnę na Ukrainie. W jakiś sposób się to zgadza bo plandemia została po to wywołana, żeby uzasadniać gigantyczny, proinflacyjny dodruk pustego pieniądza, wydatki i szczepienia a wojna i ten cały wojenny i sankcyjny teatr po to, żeby pozbawić Europejczyków źródeł energii. No i oczywiście po to, żeby przesiedlić nam tu pod przykrywką uchodźców kilka milionów "U". Nie będzie powrotu do normalności tylko coraz szybsze i szybsze zapadanie się w otchłań. Nadal możecie się śmiać z foliarzy, piszących tak jak ja, że to wszystko jest zaplanowane i skrupulatnie realizowane. I tak jak zawsze, różnica pomiędzy teoriami spiskowymi a rzeczywistością to będzie jakieś kilka miesięcy. Wielokrotnie w komentarzach na tym portalu pisałem wam, żebyście nie przyzwyczaili się do tego, że internet i możliwość swobodnej wymiany opinii będziemy mieli zawsze. Długo trzeba było czekać? Byle wzmianka o "U" w artykułach o istotnych dla nas wszystkich sprawach i możliwość komentowania wyłączona pod pretekstem walki z ruskimi trollami. Bunt i próba odzyskania naszej ojczyzny, być może nie po to, żeby powstrzymać globalistów ale po to, żeby umrzeć jako wolni ludzie na swojej ziemi, czy dalej siedzicie i wierzycie w to co mówi telewizor???