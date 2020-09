Waluty ryzykowne w odwrocie, inwestorzy obawiają się powrotu lockdownu

Poza informacjami dotyczącymi powyższego, w tym tygodniu poznamy wstępne dane PMI opisujące sytuację przedsiębiorstw we wrześniu. Ze względu na pandemię stały się one jednak trudniejsze w interpretacji, a rynek oprócz nich będzie zwracał uwagę na kwestie polityczne - negocjacje dotyczące dalszej pomocy fiskalnej w USA i porozumienia ws. Brexitu.

Spotkanie RPP z ostatniego tygodnia nie przyniosło istotnych informacji. Ostatnie, kluczowe twarde dane z kraju (produkcja przemysłowa, budowlano-montażowa i sprzedaż detaliczna ) zawiodły, aczkolwiek póki co nie zaburza to istotnie obrazu poprawy sytuacji w III kwartale. Optymistycznie można odbierać z kolei dane z rynku pracy, gdzie sytuacja powoli zaczyna się normalizować.

Druga fala pandemii w zeszłym tygodniu nie miała dużego wpływu na euro, być może ze względu na to, że póki co wydaje się znacznie mniej zagrażająca życiu chorych i nie ograniczyła istotnie tempa ożywienia. W poniedziałek rano euro doświadczyło jednak sporej wyprzedaży - w momencie pisania było to ok. 0,8% w parze z dolarem amerykańskim. Sądzimy, że jest to wynikiem obaw inwestorów dot. wprowadzenia nowych środków mających ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa w niektórych europejskich krajach, szczególnie Hiszpanii, Francji i Holandii.