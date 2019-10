Warszawa i innogy Stoen Operator podpisały umowę dot. inwestycji energetycznych

"Inteligentne miasta to nie tylko innowacje technologiczne. To także efektywna współpraca partnerów zaangażowanych na rzecz nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań. Podpisanie porozumienia to krok w stronę stworzenia przyjaznych warunków dla miejskich inwestycji. Przełoży się na przyspieszenie terminów, a w dalszej perspektywie na zadowolenie mieszkańców" - powiedział prezes innogy Stoen Operator Robert Stelmaszczyk, cytowany w komunikacie.