Warszawka giełda bije rekordy. Najwyższy WIG w historii

Udany początek grudnia na warszawskiej giełdzie

W piątek indeksy warszawskiej giełdy rosną. WIG20 zyskał 3 proc., do 2.283 pkt. co stanowi nowy szczyt obecnej hossy, mWIG40 zwyżkuje o blisko 2 proc., sWIG80 rośnie o 0,8 proc., a WIG wynosi 76.295 pkt., czyli o 2,74 więcej niż na czwartkowym zamknięciu. To najwyższy wynik w historii.