Wartość aukcji dzieł sztuki wzrosła o 17% w 2019, ceny rosną coraz szybciej

"W czasach, kiedy na giełdzie obserwowane są znaczne wahania, a lokaty bankowe w zasadzie nie zapewniają zysków, inwestorzy oraz kolekcjonerzy chętniej lokują nadwyżki kapitału w dzieła sztuki. W przypadku inwestowania w perspektywie kilku lat, przy mądrych zakupach wspartych przez profesjonalnych doradców, na dziełach sztuki można wiele zyskać. Ale wzrost kapitału to nie jedyna korzyść z zakupu dzieła sztuki. To niesie ze sobą także kapitał kulturowy - codzienne obcowanie z dziełem sztuki na ścianie we własnym domu to także ogromna przyjemność i budowanie własnej wrażliwości. A to procentuje w sposób niewymierny przez lata" - powiedziała Wojnarowicz w rozmowie z ISBnews.

"Świat sztuki jest dużo większy niż topowe 50 nazwisk klasyków. Nowi artyści na rynku o ugruntowanej pozycji w świecie sztuki to zawsze doskonała lokata i inwestycja. Ich twórczość jest już ustabilizowana, maja za sobą dziesiątki wystaw, a ich ouvre też jest bogate, więc jest też bardzo duży potencjał wzrostu cen. Zwłaszcza ten trend będzie widoczny u takich artystek, jak Maria Wollenberg-Kluza, gdzie mamy przykład doskonałego malarstwa wychodzącego z najlepszych tradycji polskiego koloryzmu. Artystki należącej do pokolenia klasyków XX wieku, jedyne co przed nami, to wprowadzenie jej do obiegu rynkowego oraz uświadomienie sobie tego, że jej nazwisko, mimo że nie należało do pierwszej dwudziestki promowanej na rynku od dawien dawna, nie oznacza, że jej dorobek nie jest równie dobry, co pierwsza dwudziestka. A ogromną zachętą z pewnością jest ogromny potencjał wzrostu cen jej obrazów. Świadczy o tym ogromny talent artystyczny i bogactwo jej sztuki" - stwierdziła Wojnarowicz.