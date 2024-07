Węgry odcięte od ropy? Ukraina zakręca kurek. Orban ma zapas na 80 dni

Dostawy ropy na Węgry przez rosyjskiego giganta Łukoil zostały wstrzymane. Ukraina zakręciła kurek w związku z sankcjami. Orban został odcięty od ropy? Nie do końca. Co zatem oznacza dla Węgrów zakręcenie kurka na ropociągu Drużba? Kluczowe jest to, jakie mają zapasy.