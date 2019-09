Wiceprezes Lotosu: Wydaje się, że projekt Polimery Police ma rację bytu

"Z naszych pierwszych ocen wynika, że ten projekt rzeczywiście ma rację bytu , natomiast zgodnie z zapisami listu intencyjnego decyzję w sprawie zaangażowania na rynkowych zasadach do 500 mln zł podejmiemy do końca października tego roku, a ewentualne fizyczne zaangażowanie środków finansowych to kwestia przyszłego i kolejnych lat" - powiedział Kawula w rozmowie z ISBnews w kuluarach XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy.

"Widzimy tu pewne synergie produktowo-surowcowe. Na przykład Grupa Lotos produkuje propan, który będzie wsadem do instalacji propylenu w Policach. Na razie w niewielkich ilościach, ale dzięki Projektowi EFRA i węzłowi odzysku wodoru w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy będzie go znacznie więcej. Nie musi to od razu oznaczać, że to właśnie my będziemy dostarczać propan na potrzeby Polimerów Police, ale znamy ten rynek i wiemy, jak się na nim poruszać" - dodał Kawula.