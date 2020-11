Wielton miał 12,57 mln zł zysku netto, 57,74 mln zł EBITDA w I-III kw. 2020

"W ciągu trzech kwartałów 2020 roku uzyskaliśmy przychody na poziomie prawie 1 303 mln zł, o 29,1% niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Po bardzo trudnym II kwartale (kiedy pandemia zmusiła nas do zamknięcia na ponad miesiąc naszych zakładów w Polsce, Francji i Anglii, co bezpośrednio przyczyniło się do braku możliwości realizacji zamówień od naszych klientów) w III kwartale przychody grupy wyniosły 488 mln zł, i były o 4,6% niższe, przy uzyskanym EBITDA 34 mln zł, wyższym niż w analogicznym kwartale 2019 roku. Istotny wpływ na wynik finansowy grupy miała niekorzystna wycena rubla rosyjskiego i związane z tym niezrealizowane ujemne różnice kursowe. Z kolei pozytywny wpływ miało rozpoznanie w Polsce aktywa z tytułu premii inwestycyjnej pomniejszającej podatek dochodowy. W efekcie w okresie trzech kwartałów 2020 roku zysk Grupy Wielton przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 12,6 mln zł" - napisał prezes Paweł Szataniak w liście załączonym do raportu.