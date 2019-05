Wielton: Polski rynek będzie mniej przewidywalny w związku z niepewnością firm

"Sytuacja na rynku, jego otoczenie powoduje, że przyszłość jest mało przewidywalna. Mamy sporo zdarzeń w branży transportowej, które dają niepewność. Co boli branżę? Po pierwsze, niepewność związana z Brexitem. Nasze firmy transportowe zastanawiają się, by może dywersyfikować działalność i przenosić się na inne rynki. Pojawia się więc [na tych innych rynkach] polska konkurencja dla polskich przewoźników. Po drugie, pakiet mobilności, który jest zatwierdzony i procedowany. Duże firmy zapowiadają, że sobie z nim poradzą, małe i średnie jeszcze do końca nie wiedzą, z czym będą sobie musiały radzić. Są też dalsze regulacje, o których się mówi, np. ograniczenie przewozu kabotażowego przez firmy z innych krajów. I trzecia rzecz - problem siły roboczej, z którym mocno borykają się także firmy transportowe" - powiedział Golec podczas konferencji prasowej.

Wcześniej podczas konferencji wyrażał zadowolenie zwłaszcza z poprawy sprzedaży we Francji, gdzie Wielton zwiększył udział rynkowy do 19,3% w I kw. 2019 r. z 18,6% rok wcześniej i miał 1. pozycję na rynku. Sprzedaż spółki Fruehauf wolumenowo wzrosła o 20,8% r/r do 1 669 szt., a wartościowo do 196,4 mln zł (o 24,5% r/r).