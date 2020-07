Wielton zwiększył udziały w polskim rynku naczep i przyczep do 15,3% w czerwcu

Zgodnie z danymi PZPM, w czerwcu br. cały polski rynek skurczył się o prawie 39% r/r do 1 141 szt. Natomiast od stycznia do czerwca 2020 r. o prawie 51%. Producenci nadal odczuwają ograniczony popyt wywołany przede wszystkim kontynuacją trendu z końca roku pogłębionego pandemią koronawirusa, podkreślono.

W tych trudnych warunkach Wielton odnotował najmniejszą stratę w nowych rejestracjach - spadek o 27% w czerwcu - podczas gdy lider rynku o 50%. Dzięki temu udział spółki w polskim rynku zwiększył się o 2,4 pkt proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Natomiast od początku roku Wielton uzyskał 14,2% udziału w rynku, co stanowi wzrost o 0,3 pkt proc. w porównaniu do okresu styczeń-czerwiec 2019, wynika także z komunikatu.