Wojciech Sobieraj rusza z Aion - nowym projektem bankowym

"Aion ma misję zmiany sposobu bankowości. Zamiast próbować zwiększać sprzedaż i maksymalizować zyski przypadające na jednego klienta, Aion pobiera stałą opłatę abonamentową, abyśmy wykonali całą ciężką pracę dla was, naszych członków" - powiedział Wojciech Sobieraj, CEO Aion, cytowany przez Finextra.

Bank oferuje również wszystkim swoim stałym członkom produkt do zarządzania aktywami funduszu giełdowego oraz osobistą usługę na czacie.

"Zaangażowaliśmy znaczne środki finansowe w Aion, znacznie przekraczając kwoty, które zostały wcześniej zebrane przez jakikolwiek bank będący pretendentem do uruchomienia. Ostatecznie sukces każdej firmy zajmującej się technologią usług finansowych mierzy się jakością jej produktu, technologii i zarządzania - i pod tym względem uważamy, że wspieramy to, co najlepsze" - powiedział Daniel Zilberman, szef Warburg Pincus Europa, cytowany przez Finextra.