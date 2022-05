Wojna sprawia, że jeden z najbogatszych krajów świata staje się jeszcze bogatszy.

Kilku wysokich rangą urzędników Unii Europejskiej - w tym najwyższy dyplomata Unii, Josep Borrell, oraz minister gospodarki Niemiec, Robert Habeck - odbyło w ostatnich miesiącach podróż do Kataru w celu omówienia dostaw gazu.

Komisja Europejska zakłada redukcję importu gazu z Rosji o dwie trzecie i to w ciągu roku. A według raportu niemieckiego Think Tanku Agora Energiewende, do 2027 r. jest w stanie ograniczyć zapotrzebowanie na import gazu z Rosji aż o 80 proc.