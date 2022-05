Europa może spać spokojnie. Gaz już nie będzie "narzędziem szantażu" ze strony Putina

Przewodniczący Komisji ds. Energii Cristian Buşoi nie ma wątpliwości, że nowe przepisy pozwolą na to, aby Europa była przygotowana, na ewentualne zakłócenia w dostawach surowców. Jak podkreślił, to początek redukcji zależności Unii Europejskiej od dostaw surowców z Rosji. Polski europoseł Jerzy Buzek dodał, że to wręcz historyczny moment.