Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 2,8 pkt m/m do -8,4 pkt w XII

"Mimo że grudniowy pomiar przyniósł nieznaczną poprawę głównego wskaźnika Monitora Bankowego to ogólny obraz koniunktury wbankowości od marca br. wciąż odbiega od poziomów notowanych w całej 27 letniej historii badania. Warto przypomnieć, że w latach 1993-2019 największy spadek historyczny (o 31 pkt proc. z 42 pkt do 11 pkt) indeks Pengab zanotował w okresie kwiecień 2008 - marzec 2009. Tymczasem w ciągu trzech miesięcy 2020 wskaźnik ten obniżył swoją wartość aż o 70 pkt proc. do poziomu -50 pkt i niemalże przez cały rok utrzymywał wartość ujemną. Pomiar koniunktury bankowej pokazuje, z jak wielkim szokiem musiała się zmierzyć gospodarka w perspektywie ostatnich trzech kwartałów. Należy mieć nadzieję, że po tak wymagającym okresie, rok 2021 przyniesie konsekwentne odrabianie strat. Pierwsze dobre sygnały napływają z makroekonomicznych prognoz 6-miesięcznych, które w grudniu charakteryzowały się powrotem do wskaźników notowanych przed pandemią" - skomentował prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof

Pietraszkiewicz, cytowany w raporcie.