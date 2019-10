Wtorek upłynie pod znakiem stabilizacji notowań złotego

Aktualnie sentyment do złotego, pomimo tygodnia przedwyborczego w Polsce i oczekiwanych w piątek decyzji agencji S&P i Moody's ws. polskiego ratingu, wyznaczają przede wszystkim rynki globalne. Trzy główne rynkowe tematy to słabość europejskiej gospodarki, co dalej ze stopami procentowymi w USA oraz jak potoczą się negocjacje handlowe między USA a Chinami.