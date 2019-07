Wyłoniono finalistów 1. edycji programu akceleracyjnego MIT Enterprise Forum CEE

ChallengeRocket: Platforma wykorzystująca sztuczną inteligencję do pozyskiwania i rekrutacji talentów z branży IT.

"Tegoroczny wyjazd na Bootcamp to nagroda dla 10 najlepszych startupów z dwóch ostatnich edycji naszego programu. Podczas pobytu w USA młodzi przedsiębiorcy będą mieli okazję zdobyć wiedzę na temat tego, w jaki sposób rozwijać biznes na rynku amerykańskim, oraz poznają jeden z największych na świecie ekosystemów innowacji skupiony wokół Massachusetts Institute of Technology. Dla młodych, innowacyjnych firm to także ogromna szansa na zaprezentowanie swoich technologii przed inwestorami czy potencjalnymi partnerami z USA oraz okazja na komercjalizację swoich produktów i usług na rynkach zagranicznych" - powiedział Head of Acceleration w Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej, która jest organizatorem programu MIT Enterprise Forum CEE, Łukasz Owczarek, cytowany w materiale.