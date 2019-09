Wyniki Impela. Polakom łatwo znaleźć etat i trudniej jest o pracowników czasowych

Wzrost wynagrodzeń rynkowych i płac minimalnych to dla pracowników świetna sytuacja, ale dla Impela problem, zmuszający do renegocjacji kontraktów z klientami. Dlatego w ostatnich latach spółka miała trudny czas. W drugim kwartale widać było jednak poprawę.

Zysk wyniósł 4,3 mln zł i choć był o milion złotych niższy rok do roku, to w porównaniu z poprzednimi dwoma kwartałami jest dużo lepiej. I to spodobało się giełdzie. Akcje, które od sześciu lat głównie spadają, w piątek odbiły w górę o 11 proc. Raport półroczny ewidentnie przypadł inwestorom do gustu.