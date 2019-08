Wyniki KGHM. Sierra Gorda zarabia, ale spłaca wielkie pożyczki

Już prawie miliard złotych zarobiła w tym roku na czysto grupa KGHM. W drugim kwartale mniej niż w kwartale pierwszym bo 417 mln zł, ale to i tak o 142 proc. więcej niż rok temu. Co więcej, wynik zaskoczył pozytywnie analityków.

Dużo w tym zasługi mocnego dolara. Do wyników polskiej części kombinatu różnice kursowe dodały w drugim kwartale aż 268 mln zł. A to polskie zakłady przynoszą zyski - pozostałe przedsięwzięcia wciąż są na minusie. Krajowy oddział zarobił na czysto w drugim kwartale 532 mln zł w porównaniu do 695 mln zł od stycznia do marca.