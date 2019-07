Wyniki PKN Orlen. Miliard zysków na detalu. To efekt zakazu handlu

PKN Orlen zarobił w drugim kwartale na czysto 1 602 mln zł - podała spółka w raporcie finansowym. Nie jest to historyczny rekord, ale też lepszy wynik udało się dotąd osiągnąć tylko sześć razy.

Zysk drugiego kwartału jest o 8,1 proc. niższy niż rok temu, ale jeśli przyłożyć wyniki do prognoz, to można zaryzykować stwierdzenie, że jest sukces. Ankietowani przez PAP analitycy szacowali, że koncernowi uda się osiągnąć o 374 mln zł niższy zysk, niż okazał się w rzeczywistości.

Doceniła to zresztą giełda. Akcje Orlenu poszły w górę o 6 proc. w pierwszym kwadransie notowań w piątek, przebijając poziom 99 zł.

Zobacz też: Algi i glony w rafinerii. Orlen planuje znaczące inwestycje i chce rozwijać swój biznes

Przychody skonsolidowane koncernu wzrosły o 9,5 proc. rok do roku do 29,23 mld zł. Uwagę przyciąga przede wszystkim segment detaliczny, w którym przychody wzrosły o 995 mln zł, czyli o 11 proc. rok do roku.

Sytuację ratowały segment detaliczny, który zwiększył EBITDA do 859 mln zł z 677 mln zł rok temu. To jeden z najlepszych wyników stacji Orlenu w historii, tylko o 68 mln zł niższy od osiągnięć rekordowego dotąd czwartego kwartału 2018 r.

Co czwarta stacja ze sklepem

To nie tylko efekt zakazu handlu w niedziele, spod którego wyłączone są stacje benzynowe, ale też rozbudowy oferty Orlenu na stacjach. Obecne reklamy w telewizji wskazują, że koncern chce nawet uderzyć w pozycję MacDonald'sa na polskich drogach i dodał do oferty kulinarnej hamburgery, frytki oraz sałatki dla wegetarian.

Orlen chwali się w raporcie wzrostem udziałów rynkowych stacji we wszystkich krajach, w których działa. 1 779 stacji w Polsce ma około 34,2 proc. rynku, czyli o 0,3 pkt. proc. więcej niż rok temu. Taki sam przyrost udziału rynkowego miał miejsce w Niemczech, gdzie 584 stacje Star doszły do 6,5 proc. rynku. Najszybciej rósł udział rynkowy w Czechach, gdzie do sieci Benzina Orlen włączył osiem stacji OMV i z 413 punktami kontroluje teraz 23,7 proc. rynku - rok temu było to 22,5 proc.

Orlen otwarł w drugim kwartale kolejnych 22 punktów kawiarnianych i sklepowych. Na koniec czerwca funkcjonowało w Polsce już 1673 punktów Stop Cafe na stacjach w Polsce, w tym 420 sklepów pod marką O!SHOP. Jak widać już co czwarta stacja koncernu w Polsce ma swój sklep. W Czechach Orlen ma 282 Stop Cafe, 23 na Litwie oraz 91 Star Connect w Niemczech.

Mniej zysków na przerobie ropy

W segmencie przerobu ropy (tzw. downstream) też widać wysoki wzrost przychodów o 9 proc. Jednak w tym przypadku zawiodły zyski.

Marże na przerobie poszły w dół. W drugim kwartale Orlen zarabiał 11,1 dol. na przerobie jednej baryłki, w porównaniu z 12,4 dol. rok temu. Przez to EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja) w tym segmencie działalności spadł do 2,21 mld zł z 2,52 mld zł rok temu.

Koncern w drugim kwartale znacząco jednak zwiększył wykorzystanie mocy przerobowych. Popyt na paliwa Orlenu po zredukowaniu szarej strefy jest tak duży, że pojawiły się niedobory w kraju i Orlen wykorzystał m.in. rezerwy litewskie.

Orlen Lietuva sprzedając paliwo do Polski wykorzystał aż 95 proc. swoich mocy przerobowych w drugim kwartale w porównaniu do 77 proc. rok temu. Polskie rafinerie pracowały na jeszcze wyższym poziomie, osiągając 97 proc. możliwości. Najgorzej wyglądają pod tym względem rafinerie czeskie, które wykorzystywały zaledwie 87 proc. mocy, co i tak jest dużo lepszym wynikiem niż w rok temu.

EBITDA litewskich zakładów spadł jednak o 29 proc. rok do roku, a czeskich o aż 51 proc. W Polsce Orlen miał zysk o 49 proc. wyższy. Słabsze wyniki na Litwie, mimo wzrostu przychodów, to efekt przeszacowania wartości zapasów. Ceny ropy spadły i Orlen Lietuva odpisała na minus 75 mln zł.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące