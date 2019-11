X-Trade Brokers miało 15,51 mln zł zysku netto, 17,97 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

"W III kwartale 2019 r. przychody wzrosły o 28,1% wobec III kwartału 2018 r., tj. 13,4 mln zł z 47,6 mln zł na 61,0 mln zł. Do wzrostu tego przyczyniły się: (i) wyższy obrót klientów XTB instrumentami finansowymi wyrażony liczbą zawartych transakcji w lotach- wzrost o 78 215 lotów (z 345 118 na 423 333 lotów), (ii) wyższa rentowność jednostkowa lota - wzrost o 6 zł (z 138 zł na 144 zł)" - czytamy w raporcie.

"XTB posiada solidny fundament w postaci stale rosnącej bazy klientów i liczby aktywnych klientów. Intencją zarządu na 2019 r. jest dalszy przyrost bazy klienckiej. Od początku roku Grupa odnotowała rekordową liczbę nowych klientów wynoszącą 26 131 wobec 14 930 w porównywalnym okresie. W samym III kwartale 2019 r. liczba nowych klientów zwiększyła się o 796 klientów k/k, tj. o 8,6%. To efekt kontynuowania zoptymalizowanej strategii sprzedażowo-marketingowej oraz sukcesywnego wprowadzania do oferty nowych produktów, takich jak akcje i ETF-y. Z kolei średnia liczba aktywnych klientów była wyższa o 7 859 w porównaniu do III kwartału 2018 r., tj. o 38,8%" - podała spółka w raporcie.