Żabka testuje w Poznaniu usługę automatycznej obsługi paczek

"Z roku na rok widzimy duże wzrosty liczby obsługiwanych paczek w naszej sieci, w ubiegłym roku obsłużyliśmy ich ponad 12 mln. To znak, że skutecznie dostosowaliśmy się do potrzeb naszych klientów i oferując usługę w ponad 6 tys. sklepów w całej Polsce, w bardzo dobrych lokalizacjach, w dogodnych godzinach otwarcia placówek, zapewniliśmy szybką obsługę. Dzięki automatowi wyniki będą jeszcze lepsze. Rozwiązanie nie tylko pozwala nam na usprawnienie procesu odbioru i zwrotów przesyłek, ale także znacznie przyspieszy obsługę klientów odwiedzających nasze sklepy. Niewątpliwą zaletą urządzenia jest również to, że nie wymaga dużo miejsca i może być zaadoptowane w niemal całej sieci naszych sklepów" - powiedziała wiceprezes Żabka Polska Anna Grabowska, cytowana w komunikacie.