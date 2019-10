Zagraniczny kapitał wybiera akcje WIG20 w oczekiwaniu na decyzję Fed

Przelewająca się przez globalne rynki fala optymizmu doprowadziła indeks S&P500 na historyczne szczyty przy 3042 pkt, a indeks DAX na ponad 15-miesięczne maksima i przybliżył go do psychologicznej bariery 13000 pkt. Na ruchach tych skorzystał warszawski parkiet - WIG20 zyskał wczoraj 1,68%, mWIG40 0,67%, a sWIG80 zakończył sesję neutralnie, osuwając się o 0,09%. Widać więc wyraźnie, że na GPW obecny jest kapitał zagraniczny, skupiający się głównie na akcjach blue chips. Jednocześnie skala jego napływu może pozostawiać wiele do życzenia - obroty na spółkach WIG20 nie przekroczyły 500 mln zł.