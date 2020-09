Załamanie na giełdach w USA. Rekordowy spadek Tesli

We wtorek indeks S&P 500, skupiający największe amerykańskie spółki, poszedł w dół o prawie 3 proc. Natomiast indeks Nasdaq, który skupia spółki technologiczne, zniżkował nieco ponad 4 proc.

Wygląda na to, że długi weekend nie przerwał złej passy (poniedziałek był w USA dniem wolnym od pracy) i zapoczątkowana pod koniec ubiegłego tygodnia przecena jest kontynuowana. W ciągu trzech ostatnich sesji indeks Nasdaq stracił już ponad 10 proc.

Rynek ciągnęły w dół największe spółki technologiczne: we wtorek kurs akcji Apple spadł o prawie 7 proc., Amazon stracił ponad 4 proc., a właściciel Google, spółka Alphabet, - prawie 4 proc. Jednak największy powód do zmartwień mogą mieć akcjonariusze Tesli. Notowania spółki Elona Muska poszły w dół o 21 proc.

Jeszcze pod koniec sierpnia za akcję Tesli płacono prawie 500 dolarów, obecnie jest to 330 dolarów. Spółka nie weszła do najważniejszego indeksu na Wall Street, czyli S&P 500, co rozczarowało inwestorów.