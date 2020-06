Zalando uruchomi 1 lipca usługę Connected Retail dla sklepów stacjonarnych

"1 lipca 2020 r. Zalando uruchomi specjalną ofertę dla partnerów w ramach Connected Retail. Firma umożliwi sklepom sprzedaż za pośrednictwem swojej platformy i przez pierwsze miesiące zrezygnuje z pobierania od członków programu opłat prowizyjnych, do końca roku będzie także rozliczać się z nimi w cyklu tygodniowym" - czytamy w komunikacie.

Connected Retail to odpowiedź na znaczne spadki sprzedaży stacjonarnych sklepów spowodowane pandemią COVID-19, wskazano również.

"Kiedy tylko zdobyliśmy pierwsze doświadczenia z kryzysu spowodowanego przez COVID-19 i poznaliśmy jego konsekwencje dla sprzedawców offline, wiedzieliśmy, że chcemy szybko zaoferować im wsparcie - nie tylko teraz, ale także w dłuższej perspektywie. Polska potrafi sobie skutecznie radzić z kryzysami, co udowadniała zarówno w przeszłości, jak i obecnie. Program Connected Retail oferuje sklepom stacjonarnym możliwość sprzedaży asortymentu online i przyspieszenie powrotu do biznesu. Ten strategiczny krok to dla nas również nowa szansa, dzięki której możemy stworzyć jeszcze bardziej ekscytujące i zrównoważone zakupy dla polskich klientów: szerszy, bardziej zlokalizowany asortyment, wysyłany od lokalnych sprzedawców jeszcze szybciej" - powiedział Marketing Lead na Polskę w Zalando SE Dawid Pożoga, cytowany w materiale.