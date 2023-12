Zarobi miliard dolarów dosłownie za nic. To wyjątek nawet wśród najbogatszych

Steve Ballmer dostanie miliard dolarów za nicnierobienie

To oznacza, że Ballmer posiada ekwiwalent 4 proc. udziałów w jednej z największych technologicznych firm świata. Dzięki temu znajduje się on na 5. miejscu listy najbogatszych, a jego majątek to obecnie ok. 131 mld dol. Tym samym Ballmer jest bogatszy od np. założyciela Facebooka Marka Zuckerberga (128 mld dol.) czy twórców Google Siergieja Brina i Larry'ego Page'a.