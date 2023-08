Załamanie we Włoszech. Rząd zrobił to, czego obawiają się inni

3Groszek 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Biedni i bogaci są dla siebie nawzajem świnką – niech se myśli, że sadełko do niej należy, chętniej się utuczy. Wynikają z tego zabawne nieporozumienia, gdy czasy są trudne i świnkę trzeba upiec, zwykle rozwiązywane szubienicą czy gilotyną. Kto może, wieje, kto nie może, walczy o swoje, ale sadła jest tyle, ile jest i jest tam, gdzie jest, skądinąd nie weźmiesz, choćbyś i wykręcał się drukarką pieniędzy, długów czy akcji. Faraon miał łatwiej, sam był jedyną świnką, więc jak już wszystkich obrabował i zaczynali rozrabiać, sam se tłuszczu upuszczał, by tuczyć tłuszczę budową piramidy. Tyle że piramida nic ci nie zarobi, a dom prywatny to piramida demokracji. Faraon bank też już nie wie, gdzie inwestować, pcha wszystko do śmietnika giełd, grę komputerową symulującą tuczenie wirtualnych świnek. Gospodarka świata się wali, Europa wisi na pępowinie trupa, brak jej pomysłów, by wymyślić coś nowego, więc pali swe sadło w świeczkach na własnym grobie.