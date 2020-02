ZBP: Banki mogą udzielić 65 mld zł nowych kredytów mieszkaniowych w 2020 r.

"Na ubiegły rok zakładaliśmy, że to będzie ok. 60-65 mld zł nowych kredytów. Ostatecznie zakończyliśmy rok na poziomie prawie 63 mld zł. Myślę, że ten poziom 65 mld zł jest do osiągnięcia w roku bieżącym. Niektórzy analitycy mówią nawet o 70 mld zł" - powiedział Furga podczas konferencji prasowej.

W jego ocenie, źródłem ryzyka może być również wysoka koncentracja na rynku kredytów mieszkaniowych - ok. 75% sprzedaży kredytów hipotecznych należy do 5 banków, co sprawia, że zmiana polityki kredytowej w jednym z nich może wpłynąć na ograniczenie podaży. Jednak to ryzyko będzie malejące, gdyż inne banki - do tej pory dość pasywne - włączają się do akcji kredytowej w tym segmencie.