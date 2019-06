ZBP: Liczba aktywnych klientów indyw. e-bankowości przekroczyła 17,49 mln w I kw

"W I kwartale 2019 r. liczba rachunków klientów indywidualnych mających możliwość korzystania z bankowości elektronicznej osiągnęła 38,72 mln, z czego 17,49 mln użytkowników co najmniej raz w miesiącu logowało się do systemu transakcyjnego w swoim banku. W stosunku do poprzedniego kwartału odnotowano wzrost w obu kategoriach odpowiednio o 1,65% i 1,6%, co nominalnie oznacza przyrost klientów w liczbie 630 tys. i 274 tys. Warto zaznaczyć, że w przypadku klientów indywidualnych, którzy aktywnie korzystają z e-bankowości, ponad 51% korzysta z niej za pomocą aplikacji mobilnych swoich banków" - czytamy w raporcie.