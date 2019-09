ZBP: Liczba spraw sądowych stanowi 2% łącznej liczby kredytów udzielonych w CHF

Związek podał, że od początku 2017 roku do września 2019 roku, zapadły wyroki na korzyść banków w 1019 sprawach, a na korzyść kredytobiorcy w 117. Są to sprawy zakończone prawomocnym wyrokiem.

"Biorąc pod uwagę całość działalności kredytowej (detalicznej, hipotecznej etc.), należy podkreślić, że zdecydowana większość zagadnień spornych w relacjach pomiędzy klientem a bankiem rozstrzyganych jest na etapie zgłoszonej reklamacji - tak dzieje się w przypadku wszystkich usług i produktów bankowych. W stosunku do roku poprzedniego liczba reklamacji do załatwienia we własnym zakresie przez instytucje finansowe wzrosła o 10,2%. Również wzrosła liczba rozpatrzonych reklamacji. W przypadku reklamacji załatwianych przez podmioty rynku bankowo-kapitałowego, blisko 2/3 spraw kończy się pozytywnie dla klienta lub częściowo pozytywnie (czyli reklamacje uznające w całości lub części roszczenie klienta)" - czytamy także.