ZEW Kogeneracja miała wstępnie 11,4 mln zł zysku netto w 2018 r.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich (ZEW) Kogeneracja osiągnął ok. 11,4 mln zł (czyli 0,77 zł na akcję) skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. Skonsolidowany wynik EBITDA uwzględniający koszty z tytułu rekompensat KDT w wysokości ok. 119,8 mln zł wyniósł ok. 155,7 mln zł w ub. roku, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Nakłady inwestycyjne wyniosły ok. 126 mln zł.