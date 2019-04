energetyka 31 minut temu

ZEW Kogeneracja miała wstępnie 71,5 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich (ZEW) Kogeneracja osiągnął ok. 71,5 mln zł (czyli 4,8 zł na akcję) skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł ok. 124,6 mln zł w I kw. Nakłady inwestycyjne wyniosły ok. 7 mln zł.