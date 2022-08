Zimą może zabraknąć gazu. "To największy kryzys energetyczny w naszej historii"

To będzie ciężka zima

- To jest największy kryzys energetyczny w naszej historii, który potrwa co najmniej 3 lata — mówi Pandera dla 300gospodarki.pl Podkreśla, że nie tylko indywidualni odbiorcy będą mieli problem. Przemysł, według niej, może znaleźć się w jeszcze większych taraptach.

Kryzys w przemyśle już widać

Przez ceny gazu, które poszybowały w górę, należąca do PKN Orlen włocławska spółka Anwil podjęła we wtorek decyzję o tymczasowym wstrzymaniu produkcji nawozów azotowych. Należące do Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy ograniczyły produkcję amoniaku, a wcześniej całkowicie wstrzymały produkcję melaminy.

Podwyżki cen gazu podsycają obawy, że Rosja odetnie dostawy do gazociągu Nord Stream 1. Rosyjski koncern gazowy Gazprom zapowiedział, że dostawy gazu do NS1 zostaną wstrzymane na trzy dni od 31 sierpnia, aby umożliwić prace konserwacyjne. Istnieje obawa, że dostawy do gazociągu zostaną odcięte na dłużej, co zagroziłoby bezpieczeństwu dostaw gazu w Europie.