Złoty ponownie traci na wartości, ryzyko wybicia USD/PLN powyżej 4 zł wciąż duże

Niezależnie jednak od losów dzisiejszego dnia na krajowym rynku walutowym, po silnej wyprzedaży złotego w ostatni piątek i poniedziałek, w dalszym ciągu utrzymuje się spore ryzyko ataku i wybicia polskich par walutowych ponad wspomniane wyżej opory. A więc ryzyko wybicia euro powyżej 4,40 zł, dolara ponad 4,00 zł, a szwajcarskiego franka ponad 4,05 zł, co we wszystkich trzech przypadkach oznaczałoby ruch w górę o około 5 gr. To okienko do wzrostów pozostanie otwarte do końca tygodnia. Jeżeli do tego czasu opisane bariery podażowe nie zostaną przełamane, to w przyszłym tygodniu szanse na realizację tego scenariusza znacząco się zmniejszą..