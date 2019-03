forex 1 godzinę temu

Złoty słabszy przez gorsze nastroje na świecie

Pogorszenie klimatu inwestycyjnego na rynkach globalnych i związany z tym wzrost awersji do ryzyka, przekłada się we wtorek na osłabienie złotego do koszyka walut. O godzinie 09:22 euro drożało o 0,4 gr wobec wczorajszego zamknięcia i trzeba było za nie zapłacić 4,3030 zł, dolar podrożał o 1 gr do 3,8020 zł, szwajcarski frank o 0,3 gr do 3,7975 zł, a funt o 1,3 gr do 5,0095 zł.