Złoty spokojny, impulsy z zagranicy ważniejsze niż posiedzenie RPP 

O godzinie 09:35 za euro trzeba było zapłacić 4,4390 zł, czyli o 0,3 gr więcej niż w poniedziałek na koniec dnia. Dolar taniał o 0,3 gr do 3,7430 zł. Szwajcarski frank podrożał o 0,6 gr do 4,1305 zł. Kurs brytyjskiego funta, który wczoraj podjął nieudaną próbę odreagowania, sięgającej 20 gr przeceny na fali obaw przed bezumownym brexitem, dziś rośnie o 0,2 gr do 4,8160 zł.