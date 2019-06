ZM Henryk Kania złożyły wniosek o przyspieszone postępowanie układowe

"Trudna sytuacja ekonomiczna spółki związana jest z ograniczonym dostępem do kapitału obrotowego, co wywołane zostało w szczególności znaczącymi wzrostami cen surowca w I kwartale 2019 r. (do 30%). [...] Ograniczenia możliwości zakupu surowca spowodowały opóźnienia w realizacji i zmniejszenie wielkości przychodów spółki w stosunku do stanu sprzed okresu powstałej niestabilności operacyjnej" - czytamy w komunikacie.