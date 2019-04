ZUE jest zdeterminowane negocjować wynagrodzenia w 'starych' kontraktach

"Krok, który wykonał zamawiający w stronę waloryzacji przyszłych kontraktów jest w dobrą stronę. Ale uważa on, że to, co zostało zawarte wcześniej jest wiążące i mimo przesłanek, których się nie dało się przewidzieć, nie można tego waloryzować. Prawnicy uważają, że jest taka ścieżka i próbujemy rozmawiać. Nas nie dotknęły ceny materiałów, zawieraliśmy umowy ramowe i z tym sobie radzimy. Natomiast nie mamy wpływu na to, co się dzieje z cenami energii, kosztami transportu, kosztami robocizny i usług podwykonawczych" - powiedział prezes Wiesław Nowak podczas konferencji prasowej.