Zysk operacyjny spółek Aviva TU spadł o 4% r/r do 469 mln zł w I poł. 2019 r.

Składka Aviva TU na Życie brutto wyniosła 941 mln zł w porównaniu z 920 mln zł rok wcześniej. W ubezpieczeniach majątkowych Aviva nastąpił wzrost składki przypisanej brutto do 232 mln zł w I półroczu br. wobec 218 mln zł rok wcześniej. Składka przypisana brutto Santander Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń (łącznie) wzrosła do 248 mln zł w I poł. br. wobec 198 mln zł rok wcześniej.

Zwiększenie składki w ubezpieczeniach na życie na spadającym rynku i utrzymanie drugiej pozycji jest osiągnięciem samym w sobie. Ożywienie tego segmentu wymaga nowych pomysłów. Naszą propozycją jest ubezpieczenie Twoje Życie, które wprowadziliśmy, kierując się wprost sugestiami klientów i agentów. Jego atuty to opcjonalna część inwestycyjna, duża elastyczność w dostosowaniu sum ubezpieczenia do potrzeb klientów, rozbudowana część zdrowotna i profilaktyczna., dodał prezes.

"W ubezpieczeniach majątkowych zwiększyliśmy poziom składki przypisanej brutto do 291 mln zł (łącznie dla Aviva i Santander Aviva), do czego w największym stopniu przyczynił się jej wzrost o 61% w ubezpieczeniach gospodarczych. Dwucyfrowa dynamika w tym segmencie trwająca trzeci rok z rzędu to efekt realizacji strategii z 2016 r. Zgodnie z nią poprawiliśmy jakość obsługi brokerów oraz klientów i wprowadzamy innowacyjne produkty. Przebojem na rynku okazała się nasza oferta OC dla firm i przedsiębiorców - pozyskujemy wielu nowych klientów, a nasz portfel wzrósł prawie trzykrotnie w stosunku do roku 2017. Zamierzamy kontynuować rozwój w ubezpieczeniach gospodarczych" - stwierdził Uszpolewicz.