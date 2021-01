Zyska z MKiŚ: Potrzeba ok. 120 statków serwisujących farmy wiatrowe do 2030 r.

"Wielki pakiet zleceń otwiera się przed polskimi stoczniami, przed polskimi portami również w zakresie przeładunków, konserwacji, serwisowania tych urządzeń. To także wielkie inwestycje w zakresie wyprowadzenia mocy na ląd, specjalne kable energetyczne, które po dnie morskim do specjalnych stacji będą doprowadzone, potem przekazana ta moc na ląd, budowa sieci energetycznej" - powiedział Zyska.

Zaznaczył, że intencją rządu jest, by co najmniej połowa z tej kwoty (130-160 mld zł) inwestycji realizowanych do roku 2030 trafiła do polskich przedsiębiorców.