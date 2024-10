100 dolarów za baryłkę? Napięcie na Bliskim Wschodzie wzmaga obawy rynku

Do godziny 11:20 czasu nowojorskiego, wolumen obrotu opcjami na ropę Brent z terminem realizacji w grudniu i ceną wykonania 100 dolarów osiągnął ekwiwalent niemal 27 milionów baryłek. Jednocześnie, opcje na amerykańską ropę WTI o podobnych parametrach osiągnęły wolumen odpowiadający ponad 7 milionom baryłek. Według ekspertów rynkowych transakcje te obejmowały zarówno kupno, jak i sprzedaż opcji. Oznacza to powrót do sytuacji z kwietnia, kiedy to napięcie na Bliskim Wschodzie wzbudziło obawy analityków o gwałtowny wzrost ropy.