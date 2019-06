100 kilogramów marihuany tygodniowo może trafiać do Polski. Wszystko legalnie

To może oznaczać duże zmiany na rynku leczniczej marihuany w Polsce. Spółka matka polskiego Spectrum Cannabis dostała w Danii certyfikat umożliwiający produkcję suszu na terenie UE. Bez tego dokumentu nie mogłaby produkować leczniczej marihuany w Europie.

Co to oznacza dla polskich chorych korzystających w leczeniu z tego specyfiku i samej firmy? Dotychczas wszystkie dostawy naszego suszu pochodziły z Kanady. Produkt był przepakowywany w zakładach w Niemczech. Spowolniało to transport i generowało dodatkowe koszty.

Marihuana. Leczniczy narkotyk

- Globalna strategia Grupy zakłada skracanie łańcucha dostaw. Dlatego też kilka miesięcy temu uruchomiliśmy próbną produkcję w Danii. Dzisiaj, jako jeden z niewielu graczy na europejskim rynku, mamy stosowny certyfikat, umożliwiający nam uprawę suszu na Starym Kontynencie. Docelowo źródłem surowca w Europie będą więc nasze zakłady w Danii - mówi money.pl Tomasz Witkowski, Contry Manager w Spectrum Cannabis. Jak dodaje, zlokalizowane tam uprawy kilka tygodni temu osiągnęły spodziewaną gotowość, co bardzo dobrze widać na zdjęciach.

(Spectrum Cannabis)

Wielkość produkcji szacuje się na 200 kg suszu tygodniowo. Firma planuje, że nawet ok. 100 kg z tego może trafiać do naszego kraju. Oczywiście ostatecznie zdecydują o tym potrzeby polskich pacjentów. Jeżeli jednak tak się stanie, będzie to znacząca różnica z pierwszymi 7 kg.

(Spectrum Canabis)

Czy takie możliwości produkcyjne i możliwie szybkie zwiększenie ilości suszu na polskim rynku może wpłynąć na jego cenę? Obecnie za gram suszu pacjenci walczący z bólem muszą za niego zapłacić ok. 65-70 zł. Tutaj przedstawiciele Spectrum Cannabis nie są optymistami. Jak przekonują, winna jest temu, ich zdaniem, niekorzystna interpretacja określająca stawkę VAT na poziomie 23 proc.

Spółka próbuje w tej materii coś zmienić, jednak od początku nie ma szczęścia. Przed wprowadzeniem na polski rynek medycznej marihuany wystąpiła do GUS o jej kategoryzację, by można było ustalić należny podatek. Urząd zaliczył marihuanę do substancji farmaceutycznych.

Gdyby uznano, ze jest to produkt leczniczy objęty byłby preferencyjną stawką 8 proc. Tak się jednak nie stało i obecnie jest to 23 proc. Spectrum Cannabis wystąpiła w tej sprawie do Krajowej Informacji Skarbowej o interpretację, mając nadzieję na zmianę.

KIS uznała jednak, ze brak podstaw, by uznać iż lecznicza marihuana jest produktem leczniczym a nie farmaceutykiem. Mimo problemów firma liczy na rozwój na polskim rynku. Dlatego do końca roku planuje wprowadzić również na rynek konopie w formie olejków i kapsułek i łagodniejszą wersję suszu dedykowaną dla pacjentów cierpiących na lekooporną padaczkę.

Z analiz Spectrum Cannabis wynika, że zainteresowanych produktami leczniczymi na bazie konopi medycznych w Polsce może być nawet 300 tys. pacjentów.

