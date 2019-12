13. emerytura. Senat zmienił decyzję Sejmu w sprawie finansowania

Poprawki do projektu, który przeszedł przez Sejm, zgłosili senatorowie Jan Filip Libicki (PSL) i Marek Borowski (KO). Główna z nich zakłada, że pieniądze zgromadzone na Funduszu Solidarnościowym będą mogły być przeznaczone tylko i wyłącznie na rzecz niepełnosprawnych. Co za tym idzie - nie na "trzynastki".

Co ciekawe, za poprawkami zagłosowało aż 96 senatorów, tylko jedna osoba wstrzymała się od głosu i nikt nie był przeciw. To oznacza, że za tym, by poszukać innego finansowania 13. emerytur, byli także senatorowie PiS (którzy w Senacie są w mniejszości).