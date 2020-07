13. emerytury nie pomogły. W Gdańsku wygrał Trzaskowski

Tym samym kontrkandydat obecnego prezydenta uzyskał 68,97 proc. i przewagę 31,4 pkt. proc. nad Andrzejem Dudą. I to przy wysokiej frekwencji, bo do urn poszło 68,97 proc. gdańszczan.

W całej Polsce 13. emerytura trafiła do 6,5 mln osób. Wypłacono niemal 8 mld zł.

Dodatkowe świadczenie przysługuje każdej osobie, która pobiera emeryturę. Wysokość 13. emerytury to 1200 zł brutto, a więc "na rękę" wypłacane jest 981 zł.

Wiele wskazuje na to, że właśnie głosy osób 50+, oprócz mieszkańców wsi, okazały się czynnikiem decydującym o wygranej Dudy. Frekwencja w grupie 50-59 lat była największa i wyniosła 75,3 proc. To o 2,5 punktu procentowego więcej niż w pierwszej turze. W pozostałych grupach frekwencja według sondażu Ipsos wyniosła: 62,7 proc. w grupie 18-29; 66,2 proc. w grupie 30-39; 74,6 proc. w grupie 40-49 oraz 61,9 proc. w grupie 60+.

Podczas kampanii wyborczej zarówno sam Andrzej Duda, jak i jego zwolennicy, zwracali się do seniorów.

- W najbliższym czasie, zaraz po wyborach prezydenckich wniosę prezydencki projekt ustawy o Centrum Zdrowia Seniora 75 plus, po to, by seniorzy mieli kompleksową obsługę medyczną - zapowiedział Duda w piątek.