14 sierpnia dniem wolnym od pracy? W Sejmie jest projekt jednorazowego święta

Autor petycji podkreśla, że "niniejsza epizodyczna ustawa pozwoli Rodakom na godne uczczenie 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej, wydłuży czas na uroczystości do trzech dni, tj. od 14 do 16 sierpnia 2020 r." - podaje portal gazeta.pl.

Choć 15 sierpnia przypada już Święto Wojska Polskiego, to jednak w tym roku jest to sobota, a zatem i tak dzień wolny od pracy. Co innego dzień wcześniej - wtedy święto narodowe przypadałoby na 14 sierpnia w piątek.