380 tys. emerytów i rencistów ma już mLegitymację

Co zrobić gdy musimy okazać , a brak nam dostepu do internetu. Ostatnio byłem o krok od problemu w SKM. Okazałem kartę miejską ze zniżką dla rencisty, i nie mogłem się zalogować na mObywatelu. Tym razem konduktor nie zarządał okazania dokumentu, ale w komunikacji miejskiej kanar polujący na gapowiczów by nie odpuścił. Problem mogą mieć też miej kumaci seniorzy lub z kłopotami pamięci chaseł do logowania.