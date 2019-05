4F wchodzi do Indii. Sklep internetowy w czerwcu

OTCF - właściciel marki 4F - na indyjski rynek wejdzie we współpracy z Ace Turtle. To platforma, która zajmie się kompleksowo sprzedażą produktów polskiej marki. Weźmie też na siebie marketing, dystrybucję i działania operacyjne.

Ace Turtle już teraz współpracuje na indyjskim rynku z takimi markami jak m.in. Ray-Ban, Puma, Arrow, US Polo czy Fossil. Teraz do tej grupy dołączy polskie 4F.

Na początek w ofercie mają być buty oraz dwie kolekcje ubrań - stricte sportowa do ćwiczeń oraz bardziej casualowa, codzienna.

- Weszliśmy w ostatnim czasie do 8 krajów, w tym do Japonii, Tajwanu czy Tajlandii. Planujemy do tego dołożyć jeszcze 10 krajów, w tym m.in. Rosję i Zjednoczone Emiraty Arabskie - powiedział Klaja.